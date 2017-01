Vriend stelt zich burgerlijke partij in zaak van moord op Sofie Muylle

"Mijn cliënt is één keer verhoord, als getuige zondag, zonder bijstand van een advocaat. Tijdens een pauze van dat verhoor, heeft men hem gevraagd of ze bij hem thuis een kijkje mochten nemen. Daarbij heeft de politie een aantal zaken meegenomen, ook spullen van Sofie die er nog lagen", zegt Arnou. Volgens de raadsman is zijn cliënt de kroongetuige en niet de hoofdverdachte in de zaak. "Hij is volslagen geschokt door wat er gebeurd is en en werkt v...