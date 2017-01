Voormalig medewerker Plopsaland krijgt 6 jaar cel voor zedenfeiten met minderjarigen

Plopsaland, dat zich voor 25.000 euro burgerlijke partij stelde, krijgt geen schadevergoeding van de rechter.

De feiten dateren van de paasvakantie van 2015. Een toen zestienjarige jobstudent uit Oostende was er aan de slag als poetshulp in het Plopsa Theatre toen hij de beklaagde leren kennen. De man stelde zich voor als de chef van het theater en begon het slachtoffer allerlei opdrachten te geven. Het slachtoffer, dat minderbegaafd is, moest ook zijn gsm-nummer geven en de beklaagde als vriend aanvaarden op Facebook. Tientallen sms'en en Facebookberichten met schunnige voorstellen kwamen meteen zijn richting uit.

Toen het slachtoffer in de zomervakantie opnieuw in het park kwam werken, begon het effectieve misbruik. De jongen werd in een hokje geduwd en betast. De dader kreeg het slachtoffer ook zo ver om naar zijn huis te komen, waar het misbruik helemaal uit de hand liep. De jongen werd verdoofd met behulp van een gasmasker en brutaal verkracht. In eerste instantie durfde de jongen geen aangifte te doen van de feiten, maar toen zijn moeder zijn gsm vond en daarin enkele seksueel expliciete sms'en las, stapten de ouders zelf naar de politie. Bij een huiszoeking bij de verdachte werden op zijn laptop sporen gevonden van verdachte webcamgesprekken met minderjarigen, naast kleine hoeveelheden drugs en kinderporno.

Het parket eiste acht jaar cel voor de beklaagde. Plopsaland stelde zich burgerlijke partij en eiste 25.000 euro schadevergoeding. De rechtbank hield het uiteindelijk op zes jaar cel en wees tot de vordering van Plopsaland af. Volgens de advocaat van de veroordeelde pedofiel had Plopsaland niets met de feiten te maken omdat het volgens de raadsman niet klopt dat dader en slachtoffer elkaar daar leerden kennen.

(LK)