Voormalig bisschop Roger Vangheluwe woensdag geconfronteerd met slachtoffer

Roger Vangheluwe, de voormalige bisschop van Brugge, is woensdag bij de federale gerechtelijke politie (FGP) van Brussel geconfronteerd met Kris Verduyn, een man die beweert dat hij 25 jaar geleden door de toenmalige bisschop seksueel misbruikt is. Dat melden VTM en Focus-WTV en het nieuws wordt bevestigd door meester Joris Van Cauter, de advocaat van Vangheluwe. Die wijst erop dat zijn cliënt de beschuldigingen met klem ontkent en dat het slachtoffer al vier verschillende en tegenstrijdige versies heeft afgelegd over het beweerde misbruik.

De confrontatie die woensdag plaatsvond bij de Brusselse FGP kadert in Operatie Kelk, het onderzoek van het federaal parket naar zedenmisdrijven door leden van de katholieke kerk en een doofpotoperatie daarrond binnen de kerk. Dat onderzoek begon in juni 2010 met spectaculaire huiszoekingen bij het aartsbisdom in Mechelen, de Sint-Romboutskathedraal, de privéwoning van kardinaal Danneels, bij de toenmalige commissie onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens die zich boog over het kindermisbruik in de kerk, en bij het Rijksarchief.

Het onderzoek was toen in handen van het Brusselse parket en onderzoeksrechter Wim De Troy, maar zowel de advocaat van het aartsbisdom en van kardinaal Danneels als het Brusselse parket-generaal vochten de huiszoekingen aan. Uiteindelijk werd pas na vier procedures voor de kamer van inbeschuldigingstelling definitief beslist dat de huiszoekingen bij de Commissie Adriaenssens, kardinaal Danneels en het aartsbisdom onwettig waren en die bij het Rijksarchief en in de Sint-Romboutskathedraal geldig waren, en de inbeslaggenomen stukken uit het dossier moesten verwijderd worden.

Intussen was Operatie Kelk in handen gekomen van het federaal parket en beperkte onderzoeksrechter De Troy zich tot een onderzoek naar feiten van schuldig verzuim. Het onderzoek ging intussen met huiszoekingen in andere bisdommen, ook toen onderzoeksrechter De Troy in maart 2012 opstapte en vervangen werd door onderzoeksrechter Calewaert. Die sloot haar onderzoek in september 2014 af, waarop het federaal parket het dossier in april 2016 voor de Brusselse raadkamer bracht. Daar vroeg het federaal parket toen de strafvordering in het dossier vervallen te verklaren omwille van de eerdere veroordelingen van een aantal verdachten, het overlijden van andere verdachten, en doordat alle overige feiten verjaard waren.

De raadkamer ging daar toen nog niet op in omdat er bijkomende onderzoeksdaden waren gevraagd, waaronder de confrontatie tussen Roger Vangheluwe en Kris Verduyn. Die man beweert dat hij in 1992 gedwongen werd om seks met Vangheluwe te hebben. Dat zou gebeurd zijn voor de vormselviering van zijn zus, toen Verduyn 10 jaar oud was en optrad als misdienaar. Pas in 2012 diende de man klacht in bij de Brusselse onderzoeksrechter.

"De gevraagde confrontatie heeft plaatsgevonden", zegt meester Joris Van Cauter, advocaat van Vangheluwe. "Mijn cliënt betwist de beschuldigingen die deze man uit met de grootst mogelijke stelligheid. Dit is een fantast die lasterlijke beschuldigingen uit. Hij heeft al vier verklaringen afgelegd en daarin vertelt hij steeds totaal andere dingen. Het is duidelijk dat de man volledig onbetrouwbaar is en ik heb er vertrouwen in dat ook de speurders dat zullen inzien."

Bovendien zijn de feiten, als ze hebben plaatsgevonden, al verjaard, aldus nog meester Van Cauter: "Daar ben ik ook niet blij mee, want dat betekent dat geen enkele rechter er zich nog over kan uitspreken en mijn cliënt er dus ook niet voor kan vrijspreken."

Meester Van Cauter is ook niet opgezet met het feit dat minstens een deel van de pers op voorhand op de hoogte was gebracht van het verhoor. "Ik heb het nog nooit meegemaakt dat iemand, slachtoffer of verdachte, tijdens een verhoor zat te bellen en te sms'en met de journalisten die buiten stonden te wachten, zoals het beweerde slachtoffer vandaag deed. Net zomin ik het op prijs kon stellen dat ik de lokalen van de FGP niet kon betreden zonder voor de camera's te moeten passeren. Toen ik dat vanochtend vaststelde, heb ik de onderzoeksrechter gecontacteerd en gevraagd dat daar iets aan zou gedaan worden. Dat werd ons door de tegenpartij dan ook nog eens kwalijk genomen."

