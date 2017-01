Vonnis van roofmoord Ardooie uitgesteld naar 17 februari

Het lichaam van het slachtoffer werd op 7 januari 2013 door de politie ontdekt in haar woning. Al snel bleek dat haar Range Rover en haar gsm gestolen waren. Gillian Vandamme had de gsm op 4 januari al meermaals gebruikt, waardoor hij snel als verdachte in beeld kwam. Een dag later werd de toen 17-jarige Roeselarenaar gearresteerd.

De wetsdokter stelde 34 messteken vast op het lichaam van Maurisette Poiré. Bovendien werd de vrouw ook nog verkracht door de beklaagde. Tenslotte stak Vandamme zelfs haar haar in brand. De beklaagde verklaarde dat hij eigenlijk enkel de bedoeling had om het slachtoffer te bestelen. Hij had naar eigen zeggen geld nodig omdat hij naar Spanje wilde vluchten.

Verzachtende omstandigheden

Op 28 november 2016 werd de zaak gepleit voor de Brugse correctionele rechtbank. Procureur Nathalie Barzeele vorderde 30 jaar celstraf en een terbeschikkingsstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De verdediging argumenteerde dat voor een uit handen gegeven minderjarige 20 jaar de maximumstraf is. Daarnaast wierp meester Serge Defrenne enkele verzachtende omstandigheden op.

