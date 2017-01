Vonnis over oplichting van Jean-Paul Belmondo door Barbara Gandolfi wordt uitgesteld

Gandolfi had van 2008 tot 2012 een relatie met Belmondo. In die periode bleef ze samen met haar ex-vriend en zakenpartner Frédéric Vanderwilt enkele nachtclubs uitbaten. Jean-Paul Belmondo leende daarvoor 200.000 euro aan zijn vriendin. Volgens het parket is er sprake van oplichting, maar de verdachte houdt vol dat ze het volledige bedrag heeft terugbetaald aan Belmondo. Jean-Paul Belmondo stelde zich geen burgerlijke partij in de zaak.

De verdediging wierp enkele procedurele argumenten op. Zo is het onderzoek gebaseerd op een afgeluisterd telefoongesprek uit een drugszaak. In die zaak was er echter sprake van een onregelmatige huiszoeking en van onvoldoende gemotiveerde telefoontaps. Ondergeschikt vroeg advocaat Sven De Baere ook over de grond van de zaak de vrijspraak.

