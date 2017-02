Voetbalclub Club Roeselare waarschuwt voor kinderlokker die aan terreinen werd gesignaleerd

Die zei boeken met voetbalstickers bij zich te hebben en nodigde enkele kinderen uit even een kijkje te komen nemen in zijn auto - waarvan de motor bleef draaien. De voetbalclub roept de ouders op alert te zijn en eventuele nieuwe gevallen te melden bij de club en zeker ook bij de politie. Dat heeft Club Roeselare dinsdag ook zelf gedaan, mét een foto van het bewuste voertuig en zelfs de nummerplaat daarop duidelijk in beeld. Een vrouw, die tijdens de wedstrijd van de damesploeg foto's maakt, had de auto in kwestie opgemerkt op één van haar actiebeelden.

(FJA)