Vluchtende dief levensgevaarlijk gewond tijdens achtervolging, die eindigt in De Panne

Bij een schietpartij na een achtervolging is dinsdagochtend in De Panne een 53-jarige Fransman levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Veurne. De politie had de verdachte in de gaten gekregen dankzij een camera met nummerplaatherkenning.

Na de melding van de ANPR-camera ging de politie van de zone Westkust op zoek naar het bewuste voertuig. Een motard trof het voertuig aan op de parking van de Carrefour in Koksijde.

"Even later verliet de verdachte het warenhuis en werd die meteen aangesproken door onze politieman", aldus Ine Deburchgraeve. "Daarop nam de verdachte de vlucht richting De Panne, maar onze andere ploegen zetten de achtervolging in. De verdachte maakte zich schuldig aan verkeersinbreuken, want hij negeerde onder meer rode lichten en bracht onze mensen en burgers in gevaar.

Tijdens de achtervolging werd het voertuig meermaals onder vuur genomen door de politie. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de verdachte zelf niet geschoten hebben. Na een dolle rit van een vijftal kilometer kwam de auto in het centrum van De Panne tot stilstand. De bestuurder bleek door een kogel in de rug te zijn geraakt. Hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeert nog steeds in levensgevaar.

De 53-jarige Fransman is geen onbekende voor het Franse en Belgische gerecht. De man uit Roubaix werd in België in totaal al tot 59 maanden gevangenisstraf veroordeeld, onder andere voor diefstallen. Op 1 april 2015 liet de strafuitvoeringsrechtbank in Bergen hem vrij onder voorwaarden. De man kreeg toen onder andere een verbod opgelegd om de komende jaren nog naar ons land te komen.

