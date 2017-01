Vluchtende dief gewond tijdens achtervolging, die eindigt in De Panne

"De ANPR-camera's hebben dinsdag zeker hun nut bewezen", zegt communicatieverantwoordelijke Ine Deburchgraeve. "Ons dispatchingcentrum kreeg een positieve pop-up, wat betekent dat ze een verdacht voertuig hebben gespot. Die informatie werd doorgegeven aan de verkeerspolitie en iemand van onze motards ontdekte het voertuig op de parking van Carrefour Koksijde. De eigenaar van die nummerplaat is immers gekend voor een reeks diefstallen en was vrij onder voorwaarden."

"Even later verliet de verdachte het warenhuis en werd die meteen aangesproken door onze politieman", aldus Ine Deburchgraeve. "Daarop nam de verdachte de vlucht richting De Panne, maar onze andere ploegen zetten de achtervolging in. De verdachte maakte zich schuldig aan verkeersinbreuken, want hij negeerde onder meer rode lichten en bracht onze mensen en burgers in gevaar.In het centrum van De Panne hebben onze politiemensen hem overmeesterd. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne. Het parket zal de zaak verder behandelen."

Door het incident werd de N34 tussen Adinkerke en De Panne een tijd voor het verkeer afgesloten.

(JPT/LD/JG/FJA - Foto's JT)