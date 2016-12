Vijftiger uit Moere ziet zijn Audi Q7 twee keer verbeurd verklaard

K.D. (51) uit Moere is geen onbekende naam in de politierechtbank. De man blijkt dan ook behoorlijk hardleers te zijn. In april werd hij onder invloed van alcohol achter het stuur betrapt. De politie onderschepte hem op amper 500 meter van zijn deur. De man reed, terwijl hij eigenlijk een rijverbod moest uitzweten. Maar dat lapte hij aan zijn laars. "Ik word gezocht en verklikt", gaf hij als uitleg.

De vijftiger is niet aan zijn proefstuk toe. In 2003, 2008 en 2013 werd hij al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. Vorig jaar in juli kwam daar nog eens een veroordeling bij. Toen verklaarde de politierechter zijn peperdure Audi Q7 - om en bij de 80.000 euro - verbeurd. Maar de man ging in beroep en slaagde er in om zijn wagen toch te behouden.

Twee jaar rijverbod

Maar enkele maanden later liep hij dus alweer tegen de lamp. De politierechter was dan ook niet bepaald mild voor de recidivist. Hij veroordeelde hem tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden, een rijverbod van twee jaar en een boete van in totaal 7.400 euro. Als hij zijn rijbewijs nog terug wil krijgen zal hij bovendien moeten slagen voor theoretische, praktische, medische en psychologische proeven. Het is nog niet duidelijk of de man ook deze keer beroep zal aantekenen in de hoop zijn wagen toch te kunnen behouden.

(TLG)