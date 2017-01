Vijftien verdachten naar strafrechter voor cannabisplantage in Ledegem

Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. In Ledegem werd begin juli een cannabisplantage van 1.800 planten opgerold.

Op woensdag 6 juli voerde de politie in opdracht van de onderzoeksrechter met succes een drugsactie uit. Voor die grootschalige actie werkten de lokale politiezones Oostende en Kouter samen met de federale gerechtelijke politie (FGP) West-Vlaanderen. In Ledegem en in Gistel werden cannabisplantages van respectievelijk 1.800 en 175 planten aangetroffen. Tegelijkertijd werden 17 huiszoekingen uitgevoerd. De politie vond bij die huiszoekingen grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, xtc, speed en heroïne. Bij de verdachten werden ook grote sommen cash geld aangetroffen.

In totaal werden vijftien verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter. Verschillende verdachten kwamen eerder al in aanraking met het gerecht voor drugsfeiten. Onder hen bevinden zich ook drie leden van de in het drugsmilieu bekende familie C. uit Oostende.

Heel wat verdachten mochten ondertussen de gevangenis al onder voorwaarden verlaten. Vier beklaagden blijven wel tot aan hun proces in voorhechtenis. In principe wordt de zaak over enkele weken behandeld voor de correctionele rechtbank van Brugge.

