Vijftien televisietoestellen gestolen uit hotel in Blankenberge

In de Marie-Josélaan in Blankenberge zijn dieven zondagnacht binnengebroken in het Aquilon Boutique Hotel. De daders konden het hotel, dat momenteel volledig verbouwd wordt en de deuren terug opent in november, betreden door op de stelling te kruipen die rond het gebouw staat opgesteld voor de verbouwingswerken. Op enkele plaatsen zaten nog geen ramen, waardoor ze eenvoudig konden binnendringen. Eenmaal binnen richtten de daders een ware ravage aan. Ze doorzochten het volledige gebouw en sloegen aan de receptie alles wat ze konden tegenkomen op de grond. Uiteindelijk vonden ze de sleutel tot een ruimte waar vijftien gloednieuwe televisietoestellen stonden opgesteld. De dieven namen ze allemaal mee, goed voor een buit van zo'n 9.000 euro. Ook een computer die aan de receptie stond, namen de daders mee. Uiteindelijk konden ze vluchten via de achteruitgang.

Tweede keer

Opvallend: toen de zaakvoerder zijn hotel binnenkwam en de inbraak ontdekte, stond de muziek in de keuken loeihard. Enkele maanden geleden nog werd dezelfde hoteluitbater het slachtoffer van een inbraak in een van zijn andere hotels even verderop in de Langestraat. Toen werd een kluis met ruim 10.000 euro juwelen ontvreemd. Er wordt niet uitgegaan van een verband tussen beide inbraken. Door de gestolen televisies, computer en de materiële schade lopen de kosten van de inbraak op tot boven de 10.000 euro.

(MM)