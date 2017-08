Vijf verdachten in de cel voor internationale wapenhandel

Op 18 juli werden in Nieuwpoort een tiental handvuurwapens van verschillende kalibers ontdekt. De speurders troffen ook geluidsdempers en munitie aan. Het onderzoek wees uit dat de wapens in Nieuwpoort ondergebracht waren door de Brit P.R. Die bleek alles aangekocht te hebben bij P.W. uit Lille in de Kempen. Ook drie mannen die optraden als tussenpersoon, kwamen in het vizier van de speurders. Eén van de tussenpersonen is afkomstig uit Nieuwpoort. Bij verschillende huiszoekingen werd cash geld aangetroffen, maar het ging niet om buitensporige bedragen.

De vijf verdachten werden aangehouden op verdenking van de aan- en verkoop van verweervuurwapens en voor hun rol in een criminele organisatie. Vorige week wilde de Veurnse raadkamer twee tussenpersonen al vrijlaten onder voorwaarden, maar het parket heeft beroep aangetekend tegen die beslissing. Daardoor zal de KI uiteindelijk moeten beslissen over hun verdere aanhouding. Een zesde verdachte kon voorlopig nog niet ingerekend worden.

Het is niet duidelijk wat de Britse koper met de handvuurwapens wilde aanvangen. "De omvang van de wapenhandel en de bedoelingen met die wapens worden volop onderzocht", aldus Patty T'Jonck van parket Veurne.

