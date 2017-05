Vijf Oostendse Tsjetsjenen ontkennen betrokkenheid bij ronselen Syriëstrijders

Op 8 juni 2015 voerde de politie huiszoekingen uit in Oostende, Bredene en Jabbeke. In totaal werden zeventien mensen opgepakt, wat leidde tot de aanhouding van twee verdachten. Uiteindelijk verschenen er dertien mensen voor de rechtbank van Brugge, waar ze celstraffen kregen tot 10 jaar. Vijf van hen - onder wie hun vermeende leider Chalil M. - gingen in beroep. Allen ontkennen ze dat ze iets te maken hebben met de strijd in Syrië.

Chalil M., die aangezien wordt als de ronselaar, heeft een huis in Turkije dat door het Belgische parket beschouwd wordt als safehouse voor Syrië-strijders.

"Er blijkt een zeer grote betrokkenheid bij de jihad. Hij zou ook bij een sjeik hebben verbleven die een vertrouweling was van Osama Bin Laden", aldus de federaal procureur. Voor Chalil M. werd tien jaar gevorderd, de bevestiging van de straf in eerste aanleg. "Er zijn verschillende gesprekken opgenomen waaruit blijkt dat hij meermaals in Syrië is geweest."

Op de computers van verschillende betrokkenen werd ook heel wat materiaal aangetroffen dat zou wijzen op radicalisering. Hun advocaten menen dat dit niet strafbaar is en ontkennen ook dat ze in Syrië zijn geweest. Uit telefoontaps bleek telkens dat ze het hadden over 'daar' en 'de oorlog.' Maar volgens hun advocaten bedoelden ze met 'daar' Tsjetsjenië en met 'de oorlog' niet die in Syrië, maar de vroegere oorlog in hun thuisland. Ze vragen alle vijf de vrijspraak.

Uitspraak op 28 juni.