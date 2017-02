Vijf mensen opgepakt en ondervraagd in onderzoek naar moord op Sofie Muylle

In het onderzoek naar de moord op Sofie Muylle (27) uit Roeselare zijn gisteren vijf mensen opgepakt. Ze werden urenlang ondervraagd, maar mochten na verhoor opnieuw beschikken.

De nieuwe vriend van de vermoorde Sofie Muylle (27) werd ook opgepakt. De speurders verhoorden hem voor het eerst als verdachte. De advocaat van de vriend bevestigt het verhoor, maar wil in het belang van het onderzoek niet meer details kwijt. "Mijn cliënt moest opnieuw het volledige verhaal van die avond van A tot Z vertellen. Hij blijft erbij dat hij met de dood van zijn vriendin niks te maken heeft", zegt meester Luc Arnou. Ook tegen de vier anderen waren er niet voldoende elementen om een aanhouding te bevelen. Het onderzoek dreigt zo opnieuw vast komen te zitten.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari teruggevonden onder het terras van een brasserie ter hoogte van de Marie-Joséstraat. Het is nog steeds niet duidelijk wat de vrouw uit Roeselare precies overkomen is, maar uit de autopsie bleek dat ze in de nacht van zaterdag op zondag met geweld om het leven was gebracht.

Sofie M. bracht die bewuste avond met haar vriend W.C. door in een café in Knokke. Van daaruit zou ze alleen vertrokken zijn, maar het blijft momenteel erg onduidelijk wat er daarna met haar gebeurd is.

