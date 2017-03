Vierde verdachte opgepakt voor schlagermoord Oostrozebeke

In het onderzoek naar de moord op de 66-jarige Roland Roelens, eind oktober vorig jaar in Oostrozebeke, is een vierde verdachte opgepakt. Hij wordt verdacht van heling van een aantal gestolen goederen uit de flat van het slachtoffer. Een van de andere verdachten, het 19-jarig buurmeisje van het slachtoffer, wordt donderdag vrijgelaten onder strenge voorwaarden.

