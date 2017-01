Vier maanden voor man die beweerde dat de politie 'niet het recht had hem te controleren'

Robert R. (62) uit Wervik werd op 22 september 2015 gecontroleerd door politiemensen van de politiezone Arro Ieper. De beklaagde zei dat de politie hem moest gerust laten. "Jullie hebben niet het recht mijn identiteitskaart te controleren!", klonk het.

De beklaagde beweerde geen alcohol te hebben gedronken te hebben, al was er een sterke alcoholgeur waar te nemen. De politie drong aan en de beklaagde toonde zich serieus weerspannig. Hij bedacht de agenten met heel wat verwensingen, in zoverre dat de politie zich verplicht zag pepperspray te gebruiken om de man tot rede brengen. De beklaagde vluchtte zelfs weg. De politie zette de achtervolging in en kon de man opnieuw vatten toen hij stopte bij zijn vriendin Marleen V. (61). Ook zij slingerde de politie op haar beurt verwijten naar het hoofd.

De verdediging gaf toe dat zijn cliënt over een kort lontje beschikt en dat werd nog eens duidelijk tijdens de zitting zelf, toen de beklaagde zijn standpunt nogal agressief presenteerde aan de rechter. De rechter was niet onder de indruk en maakte er korte metten mee. Robert R. kreeg vier maanden cel en een boete van 1.200 euro, alletwee effectief. Marleen kreeg vier maanden cel met uitstel en een effectieve boete van 600 euro.

(HV)