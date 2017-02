Vier jaar effectief gevorderd voor vermeende spilfiguur jongerenbende

De beklaagden staan terecht voor een aantal diefstallen met braak, maar de zwaarste feiten betreffen gewapende overvallen. Zo sloeg de bende onder meer toe in een videotheek in Waregem. Twee van de beklaagden worden vervolgd omdat ze instonden voor het vervoer. Het waren echter drie minderjarigen mannen die de zaak binnengingen met een wapen. Ook de uitbaatster van een Kortrijkse kruidenierswinkel werd bedreigd met een wapen en een mes door twee minderjarigen.

Het gros van de feiten in het correctioneel dossier werden gepleegd door de eerste beklaagde, een 20-jarige Kortrijkzaan, en een minderjarige die bij hem inwoonde. Ze pleegden een reeks inbraken, telkens met een rode bromfiets die de minderjarige in Wevelgem gestolen had. Ze braken onder meer binnen in het Sint-Theresia-instituut in Kortrijk, waar ze maar liefst 25 laptops buit maakten.

De twee worden er ook van verdacht samen een gewapende overval op een apotheek in Kortrijk te hebben gepleegd. Dat ontkent de eerste beklaagde echter. "Cliënt pleit schuldig aan vier van de diefstallen, maar met de rest heeft hij niets te maken", zo zei zijn advocaat Hans Beerlandt. "De minderjarige woonde bij hem en gaf bepaalde dingen mee aan zijn vriendjes, vanuit zijn woning." Toch meent het Openbaar Ministerie dat hij de leider van de bende was, die wapens en maskers voorzag voor de bendeleden.

De procureur vordert vier jaar effectief voor de eerste beklaagde. Voor een tweede man, die ervan verdacht wordt 25 gestolen laptops geheeld te hebben, wordt zes maanden geëist. De twee meerderjarige mannen die bij de gewapende overval op de videotheek buiten wachtten riskeren veertien maanden cel. Zij werden eerder al veroordeeld voor diefstallen met geweld.

Vonnis op 6 maart.

(BELGA)