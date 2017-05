Vier dieven herkenbaar in beeld bij diefstal in Aziatische winkel in Brugge

Zaterdag kwam een dievenbende net voor sluitingstijd de Aziatische winkel RaanAsia in Brugge binnen. Ze gedroegen zich aanvankelijk als normale klanten.

Twee van hen slaagden er in om met een list de zaakvoerders weg te lokken van de kassa. Daar stond de handtas van de zaakvoerster al klaar. Omdat het net voor sluitingstijd was, zat er ook een deel van de dagomzet in. De vier kochten nog een kleinigheid en vertrokken.

Pas enkele minuten later ontdekten de zaakvoerders dat ze bestolen waren. De dievenbende is duidelijk herkenbaar op videobeelden die werden overgemaakt aan de politie. De zaakvoerders hopen dat de beelden naar de daders kunnen leiden, of die kunnen aansporen zich aan te geven. "Hun handelswijze was heel professioneel en zij waren zeker niet aan hun proefstuk toe", klinkt het. "Het feit dat ze net voor sluitingstijd binnen kwamen doet vermoeden dat ze uit waren op de dagontvangsten."