Vier diefstallen op één dag in zelfde supermarkt in Bredene

Het begon al rond 9.30 uur. Een 59-jarige Bredenaar had een pak kaas ter waarde van 4,55 euro onder zijn kledij verstopt en niet betaald. Rond de middag bood een 34-jarige Bredenaar vervolgens twee brikken melk ter waarde van 3,78 euro niet ter betaling aan. Rond 16.30 uur werd een Pool betrapt toen hij de winkel wilde verlaten met twee doosjes kaas ter waarde van 4,90 euro, die hij niet betaald had. De man was dronken en werd administratief aangehouden. Tot slot zette een 35-jarige Middelkerkenaar van Marokkaanse nationaliteit het, net voor sluitingstijd, op een lopen toen hij door de winkelbediende betrapt werd met een zak scampi ter waarde van 9,75 euro die hij niet betaald had. Hij kon echter door de winkelbediende ingehaald worden en kwam terug mee naar de winkel tot de komst van de politie.

De politie van Bredene/De Haan maakt van al deze feiten proces-verbaal op.

(FJA)