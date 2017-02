VIDEO Spelers van zaalvoetbalploeg na wedstrijd in elkaar geslagen door tegenstanders

Zaalvoetbalploeg De Plakkers uit het Varsenare speelt in derde nationale en moest vrijdagavond tegen Etterbeek spelen in Elsene. De wedstrijd zelf was geen succes voor de Varsenarenaars. Ze gingen met 7-4 de boot in. Maar de zwaarste klappen kregen de spelers na de wedstrijd. Toen ze naar huis wilden vertrekken, stonden enkele tegenstanders hen op te wachten. Uit het niets gingen ze hen en de supporters te lijf.

...