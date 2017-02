VIDEO Nieuwe klacht tegen Roger Vangheluwe, volgens advocaat zijn er foto's van het misbruik

De 57-jarige man beweert dat hij tussen 1970 en 1972, toen hij misdienaar was, herhaaldelijk seksueel misbruikt werd door Vangheluwe in Bavikhove, vlakbij Harelbeke. Ook de priester van Bavikhove, die intussen overleden is, zou betrokken zijn geweest bij de verkrachtingen. Het slachtoffer stapte naar Walter Van Steenbrugge, de advocaat die ook de andere slachtoffers vertegenwoordigt.

Opmerkelijk is dat er volgens de advocaat bewijsmateriaal is dat de verkrachtingen bevestigt. Er zouden namelijk foto's gemaakt zijn waarop te zien is hoe de man wordt misbruikt door Vangheluwe en de priester.

Joris Van Cauter, de advocaat van Vangheluwe, doet de nieuwe klacht af als 'laster en eerroof'. "Vangheluwe heeft bekend wat hij gedaan heeft en daar blijft het bij. Deze lasterlijke aangiftes moeten stoppen. We nemen principieel stelling in en zullen klachten neerleggen wegens laster en eerroof en lasterlijke aangiften."

In totaal dienden nu al zes mensen een klacht in tegen Vangheluwe. .