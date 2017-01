VIDEO Kassa van Oostends hotel-restaurant bij klaarlichte dag leeggeroofd

De beelden dateren al van 21 december vorig jaar en werden maandagavond gepubliceerd op de Facebookpagina van Het Ostends Nieuws. In geen tijd werden ze honderden keren gedeeld. In het filmpje is te zien hoe de twee - een koppel? - eerst even de kat uit de boom kijken en hoe de vrouw vervolgens achter de toonbank van de receptie duikt om daar aan het grabbelen te slaan. De man houdt intussen de wacht, om alarm te kunnen slaan als er een getuige zou opdagen. Even onderbreken ze hun poging - vermoedelijk hoorden ze iemand naderen - maar uiteindelijk weten ze toch buit te maken. Hoeveel die buit precies bedraagt is niet duidelijk.

Wie (één van) de daders meent te herkennen of nuttige tips kan geven die naar de daders leiden, neemt best zo snel mogelijk contact op met de lokale politie.

(FJA)