Verwarde inbreker in De Haan geeft zich uit voor tuinman en politieagent

Op 8 mei vorig jaar spoorde Mustapha T. (29) van Antwerpen naar De Haan, waar hij in de Langestraat een even bizarre als lachwekkende inbraak pleegde in de woning van tandarts John Vandenabeele (67). Op klaarlichte dag drong hij het huis binnen en laadde hij de splinternieuwe Jaguar op de oprit vol met onder meer een televisietoestel, een tenniszak, een computer en zelfs het afsprakenboekje van de tandarts.

Maar omdat hij de wagen niet aan de praat kreeg - daarvoor is een speciale code nodig - besloot Mustapha zich voor te doen als de tuinman. Hij begon de haag te snoeien en de planten water te geven en vroeg aan de buurjongen zelfs een ladder om bij de hoogste takken te kunnen. Na zijn noeste arbeid ging hij met een glas wijn in de hand in een tuinstoel zitten om de handleiding van de Jaguar te bestuderen. Op dat moment kwamen de tandarts en zijn vrouw thuis van een communiefeest.

"Hij zag er niet bepaald uit als een agent"

"Toen we binnenkwamen, stootten we op een kerel die zich uitgaf voor iemand van de geheime politie", vertelt John Vandenabeele. "Maar met zijn pet achterwaarts op het hoofd zag hij er niet bepaald uit als een agent." De tandarts nam T. mee naar de oprit, waar intussen al wat ongeruste buren waren opgedaagd. "Ik heb al 30 jaar dezelfde tuinman, dus zijn fratsen waren op zijn zachtst gezegd verdacht", vervolgt John Vandenabeele. "Hij sloeg zijn arm om mijn schouder en zei dat ik mij niet ongerust moest maken. Hij beweerde dat hij met een onderzoek bezig was. Tot mijn verbazing wandelde hij weer naar binnen, greep een fles wijn en ging er vervolgens vandoor." De totaal verbouwereerde tandarts liep de dief achterna en verwittigde intussen de politie. "Maar in de massa speelde ik hem kwijt".

Op het strand kon de politie Mustapha T. uiteindelijk aantreffen. De man zat op zijn gemak te zonnen en van de gestolen wijn te drinken. Om zijn hals hing de sleutel van de Jaguar en om zijn pols hing het horloge van de tandarts. "Laat mij toch met rust. Ik wil genieten van de vogeltjes", sprak hij doodkalm, waarna de agenten hem in de boeien sloegen. De raadkamer besloot T. te interneren, maar de KI in Gent maakte dit weer ongedaan. De man zit wel al negen maanden in de cel. Het openbaar ministerie drong donderdag in de Brugse rechtbank opnieuw aan op de internering van T., maar de verdediging verzette zich daartegen.

Alcohol en marihuana

"Mijn cliënt kampte met een depressie en zocht zijn toevlucht in alcohol en marihuana", stelde advocaat Joris Van Maele. "Vandaag is hij opnieuw toerekeningsvatbaar, maar omdat hij dit niet was op het moment van de feiten vragen we de vrijspraak. Mocht hij toch veroordeeld worden, hopen we op een straf met uitstel onder voorwaarden." John Vandenabeele stelde zich geen burgerlijke partij in de zaak. De uitspraak volgt op 9 februari.

(AFr)