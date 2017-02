Veroordeelde pooier uit Oostende moet 95.000 euro ophoesten

Het onderzoek naar Philippe V.B. (51) ging in april 2014 van start toen een wijkagent melding maakte van gangbangs in een woning in de Kerkstraat in Blankenberge. De speurders konden de woning linken aan een contactadvertentie waarin het gsm-nummer van V.B. vermeld stond. Een maand later konden de speurders V.B. ook linken aan prostitutie in een appartement in de omgeving van het casino in Blankenberge. Verder onderzoek via telefoontaps en huiszoekingen wees uit dat V.B. samen met zijn intussen overleden broer op vier verschillende locaties vrouwen uitbuitte als prostituee.

Vier vrouwen in dienst

V.B leefde net als zijn broer van een werkloosheidsuitkering, maar omdat hij hiermee niet rondkwam verdiende hij volgens het openbaar ministerie grof geld op de kap van in totaal 28 prostituees, allen meisjes in een kwetsbare positie. "Hij had steeds vier vrouwen in dienst die de helft van hun inkomsten moesten afgeven. Om onder de radar te blijven, verhuisde hij zijn activiteiten voortdurend van locatie", klonk het. Op 14 juli 2014 werd V.B. in de boeien geslagen maar na een vijftal weken voorhechtenis kwam hij voorwaardelijk vrij.

Toen de broer van V.B. overleed, nam diens echtgenote Kristel V. (47) uit Blankenberge de fakkel over. Ze werd samen met Dorothy H. (54) uit Gistel in geschakeld als telefoniste. Kristel V. zat een week in voorhechtenis en kreeg vier maanden celstraf met uitstel. Dorothy H. zat ruim twee maanden in de cel en kreeg eveneens vier maanden met uitstel. De rechter liet ten aanzien van de vrouwen respectievelijk 11.800 en 23.600 euro verbeurd verklaren.

(AFr)