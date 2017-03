Verdediging Flora Dzelili betwist voorbedachtheid

Op het proces over een moord in Oostende hebben de advocaten van Fljorije 'Flora' Dzelili (39) gepleit dat hun cliënt niet met voorbedachten rade handelde. De vrouw was hoogzwanger toen ze haar partner Neat Topojani (39) met messteken van het leven beroofde.