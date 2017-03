Verdediging Evert de Clercq heeft opvallende verzoeken

Meester Thomas Gillis drong aan op het voegen van het onderzoek naar mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens. "We moeten niet rond de pot draaien. Het staat vast dat er bestanden vernietigd zijn toen het kasteel al verzegeld was voor het sporenonderzoek." De bestandsnamen doen vermoeden dat het om duizenden foto's en beelden met pornografisch karakter ging. "Het heeft er alle schijn van dat die bestanden te maken hebben met kindermisbruik."

Tegelijk vragen de advocaten van Evert de Clercq ook om een Antwerps dossier in verband met afpersing te voegen. Hun cliënt diende klacht in omdat door de entourage van Larmit geld zou zijn geboden in ruil voor een gunstige verklaring. In dat kader willen ze bovendien Pol Vandemeulebroucke, de toenmalige raadsman van de Clercq, als getuige oproepen.

"Het is een feit dat onze cliënt onschuldig is, want er is geen objectief bewijs", stelde Sidney Smeets, de Nederlandse advocaat van de Clercq. Ooit wilde het OM de Zeeuw buiten vervolging laten stellen. "Het enige dat sindsdien veranderd is, is de verklaring van Larmit. Alles wat daarmee te maken heeft is dus cruciaal."

Pierre Serry beweert echter dat de Clercq de tussenschakel was bij het ronselen van Antonius van Bommel als huurmoordenaar. Daarom willen de advocaten van de Clercq drie getuigen oproepen die kunnen bevestigen dat van Bommel en Serry elkaar al kenden. "En we willen ook dat Serry en Larmit ook als getuige gehoord worden. Je kan namelijk niet tegelijk gehoord worden als verdachte en als getuige." De andere advocaten hebben zich tegen dat verzoek al verzet.

(BELGA)