Verdachten schlagermoord Oostrozebeke blijven aangehouden

In het dossier rond de moord op een 66-jarige man eind oktober vorig jaar in Oostrozebeke blijven de hoofdverdachten dus in de cel.

De moord dateert van 28 oktober vorig jaar. Na een tip van zijn onderbuur werd slachtoffer Roland Roelens toen badend in het bloed gevonden in zijn appartement in de Molstenstraat in Oostrozebeke. Het was diezelfde onderbuur die vrij snel in het vizier van de speurders kwam en in de cel belandde. Enkele dagen na zijn aanhouding overleed de hoofdverdachte echter in de cel. Het onderzoek zat vast, tot de speurders plots de echtgenote, dochter en minderjarige zoon van de overleden hoofdverdachte arresteerden. Na verhoor door de onderzoeksrechter werden moeder en dochter opgesloten in de gevangenissen van Brugge en Gent, de minderjarige zoon werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling.

Het dossier werd vandaag opnieuw behandeld door de Kortrijkse raadkamer. Voor de tweede keer al besloot de raadkamer om een van de verdachten, de 20-jarige dochter van de overleden hoofdverdachte, vrij te laten onder voorwaarden. Omdat het parket echter beroep aantekent, blijft de jonge vrouw nog minstens twee weken in de cel. Dan moet de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling oordelen over haar verdere aanhouding. Haar moeder, de 46-jarige echtgenote van de overleden hoofdverdachte, blijft zeker nog een maand in de cel.

