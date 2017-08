Verdachte moord Sofie Muylle blijft in de cel

Alexandru C., de 23-jarige Roemeense bouwvakker die in de cel zit op verdenking van de moord op de Roeselaarse schoonheidsspecialiste Sofie Muylle in januari in Knokke, blijft in de cel. De raadkamer in Brugge heeft zijn aanhouding zopas met een maand verlengd.