Verdachte dodelijke steekpartij op Brugse Markt vrij onder voorwaarden

Vrijdag 30 mei 2014 rond 5 uur 's morgens kreeg Mikey Peeters (19) het aan de stok met twee andere jonge mannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. Eén dag later gaf de 23-jarige Steven V.G. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B., die de fatale steken zou hebben toegebracht, is nog steeds voortvluchtig.

In de loop van het onderzoek kwam Steven V.G. al drie keer vrij. Sinds begin september vorig jaar zat hij terug in de gevangenis, omdat hij zijn voorwaarden opnieuw had geschonden. De raadkamer oordeelde twee weken geleden dat hij vrij kon komen, maar het parket besliste om beroep aan te tekenen. De kamer van inbeschuldigingstelling bevestigde dinsdag de vrijlating.

(Belga)