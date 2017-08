Verdachte betrapt terwijl hij tweemaal op voorverkenning was in de Dumontwijk De Panne

Woensdagavond werd een verdachte man gesignaleerd in de Dumontwijk in De Panne. Het betrof een man met een getaande huidskleur, Nederlandstalig, tussen 18 en 25 jaar oud, mager gebouwd, kort donker haar, gekleed in en spannende lange broek, sportschoenen en een zomerjas in vermoedelijk rode kleur. Hij was zogezegd op zoek naar een aansteker maar verliet enige tijd later het domein.