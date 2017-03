Live vanop het proces van de Kasteelmoord

Voor de correctionele rechtbank in Brugge start om 9 uur het proces van de kasteelmoord van Wingene. Dat is ruim vijf jaar nadat Stijn Saelens (34) in zijn kasteel in Wingene op dinsdag 31 januari 2012 door twee huurdoders uit Nederland werd neergeschoten. Het gaat om een inleidende zitting, onder het voorzitterschap van Els D'Hooghe. Volg het hier live.