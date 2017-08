Vandalen gooien Izegemse turnhal overhoop en richten schade aan

De uitbaters van Gym Izegem stelden vast dat er vorige week - tijdens de reis van de concierge en de zomerrust van Gym Izegem - personen de topturnhal van Izegem zijn binnengedrongen via de nooddeuren. "Er is heel wat schade aangericht", klinkt het. "Er waren jongeren bij die met de fiets en skateboard wegreden. Als er iemand tips heeft over wie dit respectloos gedrag heeft gesteld, mag je dit steeds laten weten via info@gymizegem.be of via de sportdienst van Izegem."