Valse pannenkoekenverkoper op pad in Kortrijk

RHIZO Hotelschool Kortrijk waarschuwt voor een valse pannenkoekenverkoper. De verkoper belooft de pannenkoeken een week later aan huis te leveren. Daar is echter niets van aan en de bestelde pannenkoeken worden nooit geleverd. Céline Craeynest, directeur van RHIZO Hotelschool Kortrijk, zit verveeld met de situatie. "Ik kreeg al meerdere telefoontjes van mensen die pannenkoeken bestelden en blijven wachten op hun levering. Het gaat echter om fraude. Onze leerlingen verkopen momenteel niets ten voordele van een buitenlandse studiereis. We dienden klacht in bij de politie, die de zaak nu onderzoekt." Mensen die twijfelen over de echtheid van een aankoop, kunnen steeds bellen naar de Hotelschool op het nummer 056 25 87 41.