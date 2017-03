Vader en broer riskeren vier maanden cel voor diefstal van... 2 parkieten

De vader en de broer van de betrapte veldrijdster Femke Van den Driessche staan samen met nog een derde beklaagde terecht voor diefstal van twee parkieten in een vogelhandel in Varsenare. Vader Peter, broers Niels en hun kompaan Jordi D. stuurden vrijdagochtend hun kat naar de correctionele rechtbank in Brugge. Het openbaar ministerie vorderde vier maanden effectieve celstraf en een geldboete voor de drie.

In de avond van 20 februari 2015 drongen de drie mannen binnen in vogelhandel De Gouldamandine in Varsenare. Op beelden van de bewakingscamera was te zien hoe ze een kooitje openden en met twee dure Lancashire-parkieten aan de haal gingen. De daders konden op basis van de beelden geïdentificeerd worden. En de diertjes werden aangetroffen bij een huiszoeking bij de vader van Femke Van den Driessche. "Ze beweerden aan de politie dat ze in die winkel een koppeltje gekocht hadden om te kweken maar dat ze per vergissing twee mannetjes mee hadden", stelde de procureur. "Ze zouden de feiten gepleegd hebben omdat de winkel de vogeltjes niet wou ruilen. Maar de uitbaatster van de vogelhandel ontkent dit met klem en stelt dat er geen voorafgaande transactie was geweest. We hebben geen reden om hieraan te twijfelen."

De familie van veldrijdster Femke Van den Driessche kwam in februari vorig jaar in het oog van de storm te staan omdat er een motortje aangetroffen in een van de fietsen van Femke. De veldrijdster en haar vader beweren dat ze zelf niks wisten van het motortje. De broer van Femke, Niels Van den Driessche, is eerder al geschorst voor doping. De rechter doet op 7 april uitspraak in de zaak van de vogeldiefstal.

(AF)