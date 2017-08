Uitbaatster Waregemse kinderopvang verdacht van slagen aan 20 kinderen

De kinderopvang biedt plaats aan 38 kinderen. De voorziening dient vandaag de deuren te sluiten. Kind en Gezin zal de ouders die er met hun kinderen terecht konden helpen aan een andere oplossing. De verantwoordelijke, de ouders en de burgemeester zijn op de hoogte gebracht van de schorsing.

"Het gaat om een uitzonderlijke maatregel omwille van de ernst van de ten laste gelegde feiten", zegt Kind en Gezin in een persbericht. De ouders van de kinderen die opgevangen werden in Cococinelle kunnen voor doorverwijzing naar een andere kinderopvang terecht bij Het Welzijnshuis van Waregem, bij Lieselot Valcke op het nummer 056 62 97 30.

20 slachtoffers

De zaak is in handen van het parket. "Het parket heeft de verwijzing van de uitbaatster gevraagd", laat het parket weten. "Ze zal eind september voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen wegens een aantal mensonterende behandelingen, slagen en verwondingen en bedreigingen. Er is sprake van een twintigtal slachtoffers volgens het parket. De uitbaatster is ondertussen vrijgelaten onder voorwaarden. Het betreft feiten uit de periode 2011 tot 2016."

