Twintiger uit Oostende krijgt twee jaar met uitstel voor valsemunterij

Het onderzoek startte naar aanleiding van een aantal klachten over vals geld. Onder andere door uitgebreid telefonie-onderzoek kwamen de speurders de links tussen de verschillende klachten op het spoor. Woensdag 8 juli 2015 voerde de politie dan op vraag van de onderzoeksrechter huiszoekingen uit bij de verdachten.

In totaal zaten zes jonge twintigers uit Oostende in de zomer van 2015 anderhalve maand in de cel. De verdachten verklaarden dat ze de valse briefjes van 20 en 50 euro in Gent hadden aangekocht. In december 2015 werd uiteindelijk ook een 23-jarige Gentenaar aangehouden voor zijn aandeel in de zaak. Lorenzo D. wilde snel geld verdienen met de biljetten die hij in Nederland had aangekocht. Hij werd tot twee jaar met uitstel veroordeeld.

Pure kooptransactie

De verdachten zouden in totaal enkele duizenden euro's vals geld in omloop gebracht hebben. De biljetten werden onder andere gebruikt in dancings en om drugs aan te kopen. Ze beweren allemaal dat ze met het drukken van de valse biljetten niets te maken hebben. "Van enig overleg met de vervalsers is ook totaal geen sprake. Het ging om een pure kooptransactie", pleitte meester Amélie Van Belleghem. De rechter volgde dat standpunt, maar veroordeelde haar cliënt Bruno H. en vier andere beklaagden toch tot 18 maanden voorwaardelijke celstraf. Twee betrokkenen kregen een werkstraf van 80 uur opgelegd.

(Belga)