Twintiger die moeder ombracht in Menen blijft in de cel

De 23-jarige jongeman die op 4 augustus zijn 50-jarige moeder in hun woning in de Krokussenlaan in Menen om het leven bracht met verschillende messteken, blijft minstens een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk vandaag. Er zal een psychiater worden aangesteld om de jongeman, die met een psychose kampte, te onderzoeken.