Twee vluchtelingen uit Syrië bijna gestikt in volgeladen en afgesloten silo

Dinsdagmorgen moest ter hoogte van de Pathoekeweg in Brugge een silo gelost worden die gevuld was met een fijne zandachtige materie. Deze silo werd in een hoek van 45° of meer getild en de luchtdruk in de silo werd verhoogd, zodat de zandachtige materie via buizen naar buiten kon worden geperst. Alle substantie verschoof daarbij en kwam onderaan in de silo te liggen.

Bij deze werkzaamheden hoorde men plots geroep vanwege personen die zich kennelijk in de silo bevonden. De lokale politie van Brugge ging ter plaatse. De werken werden stopgezet en er werd bij controle van de silo vastgesteld dat twee vluchtelingen uit Syrië via de mangaten (openingen bovenaan) in de silo waren gestopt, waarna de mangaten door mensensmokkelaars opnieuw waren gesloten. Het was totaal onmogelijk voor de vluchtelingen om op eigen kracht uit de silo te geraken.

Dat de vluchtelingen in een levensgevaarlijke situatie terechtgekomen waren, was evident. Zij geraakten vast in de zandachtige materie die door het optillen van de silo volledig naar onderen in de silo verschoven was, en er was gevaar voor CO-vergiftiging. Zij ondergingen in het plaatselijk bedrijf een luchtdouche en werden overgebracht naar het AZ Sint-Jan. Zij mochten nadien het ziekenhuis verlaten.

De brandweer kwam ter plaatsen om met warmtecamera en peilstokken na te gaan of er naast de twee vluchtelingen nog andere personen eventueel tussen de zandachtige materie bedolven waren. Ook het technisch steunteam van de Scheepvaartpolitie kwam met een migratiehond ter plaatse. De silo werd volledig leeggemaakt, maar er werden gelukkig geen verdere slachtoffers aangetroffen.