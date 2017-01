Twee twintigers naar de cel voor ripdeal met mes en samoeraizwaard in Roeselare

Op 15 januari van dit jaar sloeg Y.Z. (27) samen met een drugverslaafde vriend B.V. (29) toe in Roeselare. De twee drongen er de woning binnen waar de neef van B. verbleef. Hij was dealer en zou zijn eigen neef slechte drugs hebben verkocht. De twee indringers hadden een mes en een samoeraizwaard bij en eisten alle drugs die in de woning aanwezig waren. Ze namen speed, cannabis en xtc-pillen mee.

Er was op het moment van de ripdeal nog een meisje in de woning aanwezig. Het duo nam ook haar handtas en iPhone mee. Via die telefoon kon B.V. getraceerd en opgepakt worden. Enkele weken later sloeg de politie ook Z. in de boeien.

Y.Z. krijgt een effectieve celstraf van 40 maanden. Voor B.V. werd 30 maanden effectief opgelegd. De feiten leidden er ook toe dat de drughandel van de neef van V. werd blootgelegd. Daarvoor stonden nog vier andere beklaagden terecht. Zij krijgen gevangenisstraffen, deels met uitstel. Een van hen komt er vanaf met een werkstraf.

