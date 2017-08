Twee Oostendenaars aangehouden op verdenking van brandstichting

Vrijdagochtend rond 5.30 uur zijn twee Oostendenaars gearresteerd op verdenking van brandstichting op de parking aan het Mijnplein. Op dat moment kwam de rook nog uit het gebouw. P.M. woonde er in een garagebox en werd recent pas vrijgelaten in een andere zaak van brandstichting. Ook A.H. werd ter plaatse ingerekend. Een derde verdachte M.G. heeft zich later spontaan aangemeld bij de politie. Het onderzoek loopt volop, vrijdagnamiddag wellicht meer nieuws over eventuele voorleidingen.