Twaalf maanden gevorderd voor valse bommelding in station

Op 3 augustus 2016 maakten verschillende personen aan het loket melding van de dreiging. Een getuige beweerde dat een man "Tout va péter ici" riep. Een andere getuige verklaarde dat een van de mannen voor het station "terroriste, terroriste" riep. Dankzij camerabeelden kwamen Rabah A. (38) en Naceur K. (43) in het vizier van de speurders.

A. beweerde voor de onderzoeksrechter dat hij riep "Tout va péter dans ma tête" en dus niet dreigde met een aanslag. Hij werd maandag vertegenwoordigd door zijn advocaat, die zijn cliënt zelf had aangeraden in de gevangenis te blijven nadat zijn laatste verschijning voor de raadkamer wat uit de hand was gelopen. Volgens de advocaat begrijpt zijn cliënt de impact van zijn daden niet. Hij liep in Frankrijk al vijf jaar effectief op en kan geen uitstel meer krijgen. Het onderzoek wees ook uit dat Rabah A. zich enkele weken eerder in Doornik op de sporen had gelegd en ook daar "Allah akbar" had geroepen.

"Dit zijn ernstige feiten" aldus de procureur

Naceur K. liet maandag verstek gaan. Hij had tijdens het onderzoek ontkend dat hij iets met de feiten te maken had. Hij verklaarde wel dat zijn kompaan riep dat het zou ontploffen en ook de woorden "Allah akbar" in de mond nam. "Dit zijn ernstige feiten, zeker in het huidige terroristische klimaat", meende de procureur, die celstraffen van 12 maanden vordert. De NMBS stelt zich burgerlijke partij en vraagt een provisionele schadevergoeding van 1 euro.

(Belga)