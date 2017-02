Tot vijf jaar cel voor dieven die gevat werden na inbraak in chique boetiek in Knokke

Op 13 november 2013 werden drie Noord-Fransen ingerekend na een mislukte inbraak bij een Gucci-winkel in Knokke. Het onderzoek wees uit dat een tiental Noord-Fransen in die periode twaalf gelijkaardige feiten pleegde in Oostende, Knokke, Veurne, Diksmuide en Gent. Ze gingen vooral aan de haal met parfum, juwelen, gsm's en tablets. De beklaagden gebruikten gestolen wagens en gingen steeds in wisselende samenstellingen op pad.

Slechts twee van de negen beklaagden kwamen opdagen voor hun proces. Hun advocaat Rik Demeyer probeerde de feiten te kaderen. "De regio van Duinkerke en Valenciennes is economisch achtergesteld. Er is veel druggebruik en schooluitval, dan is de stap naar criminaliteit jammer genoeg klein." De verdediging benadrukte dat de beklaagden door de voorhechtenis van enkele maanden hun lesje geleerd hebben. T.D. (21) studeert momenteel zelfs rechten aan de Université du Littoral Côte d'Opale. Hij werd veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan tien maanden effectief.

Tiende verdacht overleden

Uiteindelijk werden acht Noord-Fransen veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen één en vijf jaar. De onmiddellijke aanhouding werd bevolen van het zestal dat verstek had laten gaan. Een negende beklaagde werd bij verstek vrijgesproken.

Begin 2014 zat in het dossier ook een tiende verdachte een tijdje in de cel. Maxence Thooris (19) stierf echter op 8 september 2014, nadat hij in Oostende van een andere Duinkerkenaar zware trappen tegen het hoofd had gekregen. Het hof van assisen veroordeelde Victor Deveycx (28) in december 2016 tot 18 jaar opsluiting voor doodslag.

