Tot drie jaar gevorderd voor Roemeense inbrekersbende die toesloeg in het Ieperse

Tussen 2011 en 2014 sloegen Roemeense inbrekers verschillende keren toe in het Ieperse. In de nacht van 14 op 15 januari 2014 braken ze in bij het bedrijf Degels Metal. Ze namer er twee laptops, een iPad en ruim 20.000 euro cash mee. Het is het enige feit dat de eerste twee beklaagden, Roemeense mannen van 42 en 44, bekennen. Er werd DNA gevonden van de beklaagden.

Ze moeten zich ook verantwoorden voor diverse andere inbraken en enkele pogingen. Telkens namen ze spullen mee naar hun thuisland om ze daar te verkopen. Volgens de openbare aanklager is het duidelijk dat het om een inbrekersbende ging. De overige feiten ontkennen de twee echter.

Een derde verdachte was niet ter zitting aanwezig. De dertiger staat internationaal geseind. Zijn twee kompanen beweren allebei dat ze door hem onder druk werden gezet om de inbraak te plegen. Ze hadden geld nodig en lieten zich meeslepen. Vonnis op 11 april.

(Belga)