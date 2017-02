Tot dertig maanden effectief voor zinloos geweld in Roeselare

Twee vrienden van 23 en 27 sloegen eind oktober een jongeman op de grond in het centrum van Roeselare. Ook toen die bewusteloos op de grond lag, bleven de aanvallers schoppen en slaan. Het slachtoffer, een man van 25, liep ernstige verwondingen op.

Via camerabeelden konden de twee daders worden opgespoord. Zij ontkenden aanvankelijk. Later gaven ze toe dat er slagen vielen, maar er volgden uiteenlopende verklaringen over de aanleiding daarvan.

Te ernstige feiten voor werkstraf

De beklaagden hoopten op een werkstraf, maar volgens de strafrechter zijn de feiten daarvoor te ernstig. De oudste van de twee vrienden krijgt dertig maanden effectief. De andere krijgt een celstraf van twee jaar. Daarvan wordt de helft met uitstel verleend indien hij zich aan een aantal voorwaarden houdt. Het duo moet een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro betalen aan het slachtoffer. Een deskundige moet de letsels verder onderzoeken. De ouders van het slachtoffer krijgen elk 2.000 provisionele schadevergoeding. Zijn vriendin krijgt 1.800 euro.

(Belga)