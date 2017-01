Tot 30 maanden cel voor ontvoerders van jongeman in Marke

Ze stonden ook terecht voor twee andere feiten, waarbij ze hulp kregen van een man uit Doornik. De rechter sprak tot 30 maanden celstraf uit.

Op 14 juli 2016 werd een jongeman in Marke in het Frans aangesproken door drie mannen in een auto. De twintiger was 's nachts te voet op weg naar huis. Het trio sleurde het slachtoffer in hun wagen en lieten hem kilometers verder, op een industriezone in Moeskroen, bestolen achter. Ze stalen 90 euro en zijn gsm en gaven hem nog een slag op zijn lip. Omdat hij geen telefoon meer had, was de jongeman genoodzaakt te voet naar Marke terug te keren.

Daarnaast moesten de beklaagden, samen met een vierde, zich verantwoorden voor twee andere gewelddadige diefstallen. Ze haalden vijf dagen eerder geld en een gsm uit de zakken van een minderjarige. Enkele uren later gingen ze aan de haal met een rugzak. Beide slachtoffers kregen ook klappen.

Twee van de Moeskroense twintigers krijgen 30 maanden, waarvan 20 effectief. Zij waren bij alle feiten betrokken. De andere twee beklaagden zijn veroordeeld tot 20 maanden, waarvan 10 effectief, voor hun aandeel bij twee van de diefstallen.