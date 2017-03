Tot 30 maanden cel voor jongerenbende die toesloeg in Kortrijk, Zwevegem, Wevelgem en Waregem

Tussen februari en juli 2015 pleegde de jongerenbende volgens het gerecht drie overvallen in Kortrijk en Waregem en zeven inbraken of diefstallen in Kortrijk, Zwevegem en Wevelgem. De reeks startte met een drieste inbraak in de Rhizoschool campus Oost, het vroegere Sint-Theresiainstituut, in Kortrijk. Halfweg februari 2015 verdwenen daar tijdens een weekend maar liefst 25 laptops en 1.200 euro cash geld. De 20-jarige bendeleider uit Kortrijk gaf toe dat hij die inbraak samen met een minderjarige ple...