Tiener die uniformen probeerde te stelen in Brugs politiekantoor krijgt 200 uur werkstraf

Een jongeman uit Luik heeft in de Brugse rechtbank 200 uur werkstraf gekregen voor een wel heel bizarre inbraak. In de nacht van 29 op 30 januari vorig jaar vierde Philémon A. zijn achttiende verjaardag in Het Entrepot langs de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge. Hij zette het op een drinken en werd rond vier uur aan de deur gezet door de buitenwippers. Hierop waggelde A. naar het nabijgelegen oude politiegebouw, waar overdag de kantoren van de regio Noord gevestigd zijn. A. sloeg een venster van de damestoiletten stuk en begaf zich naar binnen. Hij begaf zich naar de burelen, waar hij een zak vulde met politie-uniformen en kogelwerende vesten.

Onderkoeld opgevist

Maar op dat moment werd hij op heterdaad betrapt door een agent, waarna A. wegvluchtte. De politie zette de achtervolging in en loste daarbij een waarschuwingsschot. Enkele maanden na de aanslagen in Parijs hielden de agenten rekening met de mogelijkheid dat ze een terrorist achtervolgden. Philémon A. sprong uiteindelijk in het Boudewijnkanaal en werd onderkoeld door de politie uit het water gehaald. Na een maand voorhechtenis werd hij weer gelost onder strenge voorwaarden.

Lesje geleerd

"Met terrorisme heeft mijn cliënt niets te maken", stelt advocaat Rik Demeyer. "Hij was die nacht zwaar dronken en zocht een schuilplek tegen de regen. Toen hij doorhad waar hij was, begon hij die uniformen te verzamelen. Waarom hij dit deed is ook voor hem nog altijd een raadsel." De intussen 19-jarige jongen verontschuldigde zich tijden de pleidooien. "Ik drink voortaan enkel nog een glaasje met mijn ouders en ben opnieuw gaan studeren. Ik heb mijn lesje geleerd." Na de inbraak investeerde de Brugse politie 100.000 euro in extra camera's en alarminstallaties voor haar gebouwen.

