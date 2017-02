Tachtiger overvallen en gekneveld... voor buit van 40 euro

Een brute overvaller drong het huis van Michel Vermeersch (80) in de Sint-Hubertuslaan in Sint-Andries bij Brugge binnen. Hij tikte rond 19 uur 's avonds op het raam. "Ik was naar het nieuws aan het kijken", vertelt Michel. "Normaal betekent zo'n tikje dat mijn dochter er is. Dus ik ging nietsvermoedend de deur opendoen."

...