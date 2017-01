Stoffelijk overschot gevonden nabij Congobos in Geluwe

De enige zekerheid is dat het hier gaat om de stoffelijke resten van een vrouw die in de omgeving van de Congobossen in een gracht achtergelaten werd. Vast staat dat de vrouw reeds enkele weken overleden was en dat haar lichaam in brand werd gestoken op deze plaats. De vondst was het resultaat van een tip van een jager die in de buurt aan de slag was. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. "De autopsie zal uitsluitsel moeten geven over de omstandigheden" klinkt het bij de onderzoekers.

(red)