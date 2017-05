Stockwinkel Bambino uit Brugge wordt het slachtoffer van gevelaanrijding met vluchtmisdrijf

"De schade is groter dan de zichtbare schade", melden de zaakvoerders op Facebook. "Onder andere het veiligheidsmechanisme van de voordeur is volledig geplooid. Is er toevallig iemand die iets gezien heeft of een collega uit de straat die camerabeelden kan herbekijken? De auto moet met volle kracht achteruit over het voetpad in de hoek van de deur gereden zijn. Alle vaststellingen zijn reeds door de politie gebeurd en nu worden de barcodes van de achtergebleven stukken gecontroleerd. Gelieve dit bericht zoveel mogelijk te delen", klinkt het.

(MF)